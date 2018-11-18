كاغاوا يحزم الحقائب لمغادرة دورتموند

تشير التوقعات إلى الرحيل المنتظر للاعب الياباني شينجي كاغاوا عن صفوف فريقه بروسيا دورتموند الألماني وذلك لعدم حصوله على دقائق لعب مرضية بالنسبة له في هذا الموسم في الفترة المتوهجة التي يعيشها الفريق والتي يتصدر فيها ترتيب فرق الدوري الألماني .

ونشر موقع ” سبورت 1 ” تحليلا حول اللاعبين المتوقع خروجهم عن الفريق الأصفر وأتى اللاعب الياباني في رأس القائمة، حيث لا يُعتبر كاغاوا خيارا رئيسياً منذ تولي المدرب لوسيان فافر مهمة القيادة الفنية ، إذ شارك فقط في 4 مباريات هذا الموسم ولم يكمل أي منها لغاية صافرة النهاية .

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