الأهلي بنغازي يخسر أمام الزمالك بثنائية

أخبار ليبيا 24 – خاص

فقد الأهلي بنغازي آخر مبارياته التحضيرية في معسكره الخارجي بمصر ، حين خسر أمام الزمالك بهدفين دون رد ، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ، أمس السبت.

ثنائية الفريق الأبيض، حملت توقيع “أيمن حفني” فى الدقيقة 26، و”محمد عبد الغني” فى الدقيقة 44.

وهذه الخسارة هي الأولى للأهلي بنغازي خلال معسكره التحضيري ، وقدم الثنائي “إسماعيل يوسف” ، عضو مجلس إدارة الزمالك ، و”أمير مرتضى” المشرف العام على فريق الكرة بالنادي ، الدرع الأبيض إهداء “لتوفيق الدغاري”، عضو مجلس إدارة الأهلي بنغازي.

كما قام الثنائي، عقب المباراة، بتسيلم ميداليات تذكارية لأعضاء الجهاز الفني للمشوار الطويل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24