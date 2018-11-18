الأهلي بنغازي يخسر بثنائية أمام الزمالك 

فقد الأهلي بنغازي مباراته الودية أمام الزمالك متصدر الدوري المصري بهدفين دون مقابل على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالعاصمة القاهرة ضمن معسكره التحضيري والذي يقيمه بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لانطلاق الموسم الكروي.

وسجل هدف الزمالك الأول في المباراة اللاعب أيمن حفني في الدقيقة السادسة والعشرين، ليضيف اللاعب محمد عبد الغني ثاني أهداف الزمالك قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة وحيدة.

ويواصل فريق مدينة بنغازي تحضيراته لخوض الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا حيث يخوض بقيادة مدربه المصري محمد العودة جملة من المباريات الودية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية