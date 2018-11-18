اخبار الرياضة

الأهلي بنغازي يخسر بثنائية أمام الزمالك 

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد الأهلي بنغازي مباراته الودية أمام الزمالك متصدر الدوري المصري بهدفين دون مقابل على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالعاصمة القاهرة ضمن معسكره التحضيري والذي يقيمه بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لانطلاق الموسم الكروي.

وسجل هدف الزمالك الأول في المباراة اللاعب أيمن حفني في الدقيقة السادسة والعشرين، ليضيف اللاعب محمد عبد الغني ثاني أهداف الزمالك قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة وحيدة.

ويواصل فريق مدينة بنغازي تحضيراته لخوض الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا حيث يخوض بقيادة مدربه المصري محمد العودة جملة من المباريات الودية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك