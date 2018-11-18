البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

بلغ المنتخب البرتغالي نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعدما عاد بنقطة التعادل أمام مضيفه الإيطالي بدون أهداف على ملعب سان سيرو بميلانو ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في المستوى الأول.

وحاولت إيطاليا مباغتة بطلة أوروبا عدة مرات لكنها لم تفلح في تسجيل أي هدف عبر المهاجمان تشيرو إيموبيلي ولورينزو إينسيني ، وكاد مهاجم فيورنتينا فيديريكو كييزا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة والأربعين من المباراة .

لتصعد البرتغال بذلك كمتصدرة للمجموعة برصيد سبع نقاط في ترتيب المجموعة فيما تتواجد إيطاليا في المركز الثاني برصيد خمس نقاط بعدما أنهت مبارياتها بالمجموعة، وتحل بولندا في المركز الأخير بنقطة وحيدة لتهبط للمستوى الثاني.

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