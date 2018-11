المتوسط:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأحد، إلى فندق (حرس الحدود) الساعة الثالثة فجرا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تمارين الساعة الخامسة عصرًا استعداد لخوض مباراة الهلال والتي من المقرر إقامتها في ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة.

