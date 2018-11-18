“دجوكوفيتش” و”زفيريف” في نهائي الختامية

يواجه الصربي “نوفاك دجوكوفيتش” مساء اليوم الألماني “ألكسندر زفيريف” في نهائي البطولة الختامية لتنس الرجال.

وجاء تأهل اللاعب الصربي لنهائي البطولة بفوزه على الجنوب أفريقي “كيفين أندرسون” بمجموعتين نظيفتين في نصف النهائي.

اللاعب الصربي فرض أسلوبه وسيطر على المباراة في كلتا المجموعتين، فبعدَ أن أنهى المجموعة الأولى بستة أشواط لاثنين عاود اللاعب الصربي تفوقه في الثانية التي انتهت بالنتيجة ذاتها، ليعبر الصربي للنهائي في سعيه للظفر باللقب السادس له في هذه البطولة.

وسيواجه “دجوكوفيتش” في النهائي الألماني “ألكسندر زفيريف” الذي أزاح السويسري “روجير فيدرير” من طريقه في نصف النهائي.

وعرفت المباراة تنافسا كبيرا منذ المجموعة الأولى التي امتدت لاثني عشر شوطا وآلت لمصلحة اللاعب الألماني بسبعة لخمسة، وفي المجموعة الثانية حافظت المباراة على إثارتها بوصول النتيجة للتعادل بستة أشواط مقابل ستة، ليحسمها الألماني الخامس عالميا من بوابة شوط كسر التعادل معلنا تأهله للمباراة النهائية لأول مرة في مسيرته الاحترافية بعالم التنس.

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