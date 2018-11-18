(شاهد الصور) الأهلي يفقد مباراته الودية أمام الزمالك المصري

القاهرة-العنوان

خسر فريق الأهلي بنغازي لقاءه الودي أمام نظيره فريق الزمالك المصري بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة الودية التي احتضنها ملعب حلمي زامورا أمس السبت بمدينة القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن المعسكر التدريبي للنادي الأهلي استعدادا لانطلاق الدوري والمشاركة الأفريقية.

وسجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه أيمن حفني، فيما سجل الهدف الثاني لاعبه محمد عبدالغني قبيل نهاية الشوط الأول.

وفي ختام اللقاء قام مجلسا إدارة الناديين بتبادل الدروع التكريمية التي تمد جسور التواصل بين الفريقين العريقين.



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