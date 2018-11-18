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طائرة الأهلي بنغازي تسجل فوزها الثالث

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الأهلي بنغازي من التغلب على الأفريقي زليتن بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي أقيمت بمجمع المرحوم سليمان الضراط ببنغازي ضمن الأسبوع الخامس من مباريات المجموعة الثانية لدوري الكرة الطائرة.

وقاد المباراة الحكم الدولي حسين البركي إضافة إلى المساعد عصام الفسي، فيما تواجد صالح الأوجلي ومحمد برحومه كمسجلين في المباراة.

وأنهى الأهلي بنغازي الشوط الأول لمصلحته بـ25 مقابل 20 نقطة، ليواصل الفريق سيطرته على مجريات المباراة لينهي الشوط الثاني بـ25 مقابل 17، فيما حسم الشوط الثالث بفارق كبير بـ25 لـ13.

ليواصل الأهلي بنغازي صحوته ويسجل انتصاره الثالث واصلاً للنقطة التاسعة من أصل خمس مباريات فيما توقف الأفريقي عند أربع نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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