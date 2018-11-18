“بي بي سي” تكشف مرشحيها لأفضل لاعب أفريقي في 2018

أعلنت القائمة النهائية المتضمنة 5 أسماء للمرشحين للفوز بجائزة “بي بي سي” لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018 والتي سيتم الإعلان عنها منتصف ديسمبر المقبل.

وضمت القائمة 5 أسماء بارزة في الملاعب الأوروبية لنيل لجائزة العام الحالي وهي المغربي المهدي بن عطية مدافع يوفنتوس والسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي إضافة إلى ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي ولاعب وسط أتلتيكو مدريد الغاني توماس بارتي والمصري محمد صلاح نجم ليفربول وأفضل لاعب أفريقي العام الماضي.

وسيتم الإعلان عن نتيجة التصويت في الرابع عشر من ديسمبر المقبل حيث ستعلن النتيجة في برنامج تبثه القناة البريطانية.

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