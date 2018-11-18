اختتام بطولة المنطقة الشرقية لكرة الطاولة

اختتمت ببنغازي بطولة المنطقة الشرقية لكرة الطاولة والتي أقيمت برعاية الاتحاد الليبي لكرة الطاولة وبإشراف الاتحاد الفرعي للعبة ببنغازي.

واحتل نادي راكسو الترتيب الأول ليترك المركزين الثاني والثالث لناديي طارق بن زياد والهلال، وضمن فئة الشباب كانت الصدارة والتتويج لنادي الوحدة على حساب ناديي راكسو وطارق بن زياد.

وتوجت بفئة الناشئات زينب القبائلي من نادي الوحدة بلقب فئة الشباب واللاعبة رغد الشريف من نادي المجاهد بلقب فئة الآمال ومنيرة البرعصي من نادي الوحدة بلقب فئة الناشئين.

وشهدت البطولة مشاركة 62 رياضياً من الجنسين يمثلون أندية الهلال والتعاون والسواعد والمجاهد بقمينس والوحدة العربية والخليج بأجدابيا والشباب بالنوفلية وراكسو راس لانوف والنجاح بالقبة ومدرسة طارق بن زياد للناشئين.

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