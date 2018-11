هل يتلاشى دور محمد صلاح مع ليفربول بعد ضم بوليسيتش؟

كشفت تقارير صحفية نشرتها صُحف بريطانية مُتخصصة بالرياضة عن نية نادي ليفربول الإنجليزي الاستغناء عن لاعبه البرازيلي فابينيو في سبيل ضم كريستيان بوليسيتش جناح نادي بروسيا دورتموند الألماني وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب الصحف البريطانية فأن مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب يُناقش خطة للتضحية بفابينيو لصالح دورتموند، بالإضافة إلى تقديم عرض مالي، للتفوق على عرض تشيلسي المقدر بـ70 مليون جنيه إسترليني لضم بوليسيتش من النادي الألماني.

هذا وسيترك كلوب لاعبه فابينيو يرحل عن قلعة الريدز رغم مرور 4 أشهر فقط على انتقاله للنادي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني مما قد يُهدد بشكل جدي دور محمد صلاح المتوقع مع ليفربول بعد ضم بوليسيتش.

