النصر يصل إلى مصر للاستعداد لخوض الأفريقية

دخل النصر في معسكر خارجي بمصر استعداداً لخوض أولى مبارياته بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والذي سيواجه فيه فريق الهلال جوبا بطل جنوب السودان.

وشهدت القائمة النصراوية التحاق أبرز اللاعبين العائدين من الإصابة وهم ربيع اللافي وإبراهيم العجيل وصدام الورفلي ومعتز المهدي وعزو بنينا.

وسيخوض بطل الدوري الممتاز الموسم الماضي لقاء الذهاب يوم الـ27 من نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، بينما يجرى لقاء الإياب في الرابع من ديسمبر القادم بعاصمة جنوب السودان جوبا.

وفي حال تخطي رفاق الدولي خالد مجدي لهذا الدور فإنهم سيلاقون في الدور ألـ32 للمسابقة الفائز من فريقي حورية كوناكري الغيني وباراك الليبيري.

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