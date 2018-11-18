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النصر يصل إلى مصر للاستعداد لخوض الأفريقية

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل النصر في معسكر خارجي بمصر استعداداً لخوض أولى مبارياته بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والذي سيواجه فيه فريق الهلال جوبا بطل جنوب السودان.

وشهدت القائمة النصراوية التحاق أبرز اللاعبين العائدين من الإصابة وهم ربيع اللافي وإبراهيم العجيل وصدام الورفلي ومعتز المهدي وعزو بنينا.

وسيخوض بطل الدوري الممتاز الموسم الماضي لقاء الذهاب يوم الـ27 من نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، بينما يجرى لقاء الإياب في الرابع من ديسمبر القادم بعاصمة جنوب السودان جوبا.

وفي حال تخطي رفاق الدولي خالد مجدي لهذا الدور فإنهم سيلاقون في الدور ألـ32 للمسابقة الفائز من فريقي حورية كوناكري الغيني وباراك الليبيري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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