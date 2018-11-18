مباراة خيرية لفائدة مرضى الكلى

ضمن فعليات زيارة قافلة الخير لأعضاء الجمعيّة الليبيّة (قدماء ومحبّو كرة السلة) الخيريّة لمدينة غدامس وتحت شعار: “معا نتكاتف لرفع المعاناة عن مرضى الفشل الكلويّ” أقيمت بملعب نادي الصمود غدامس الرياضي مباراة ودّيّة جمعت فريق الصمود وفريق قدامى محبّي كرة السلة.

التجمع كان بهدف نبيل وهو التضامن مع مرضى الفشل الكلويّ بالمدينة وأبدى كلّ اللاعبين سرورهم بهذه البادرة وقدّموا مستوى بديعا أثناء اللقاء باستعراض مهاراتهم بلعبة كرة السلة والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الجماهير الحاضرة.

الهدف الرئيس من هذه البادرة واللقاء هو رفع المعاناة عن مرضى الكلى ومحاولة التخفيف عنهم وتفعيل وإحياء رياضة كرة السلة بالمدينة، وفي ختام اللقاء توّج فريق الصمود بالبطولة وقام عميد بلديّة غدامس بتسليم الكأس والميداليات للفائزين.

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