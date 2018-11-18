أواسط الأهلي بنغازي يفوزون على المروج في دوري الكرة الطائرة

شهدت صالة سليمان الضراط مواجهة حامية الوطيس بين فريق الأهلي بنغازي لكرة الطائرة أمام

المروج ضمن الجولة الثالثة من البطولة المحلية لفئة الأواسط التي فاز فيها الأهلي بثلاثة أشواط لشوط.

المباراة بدأت لصالح المروج الذي دخل اللقاء بقوة وعرف كيف يخطف النقاط من خصمه كامل الشوط، وانتهت لصالحه.

وتدارك الأهلي بنغازي في الفترة الثانية وسجل استفاقة بين صفوف لاعبيه الذين أثبتوا علو كعبهم وتفوق سواعدهم ليحسموها لصالحهم.

ورغم تقارب المستوى الذي بدا ظاهرا للعيان والندية التي اتسم بها اللاعبون إلا أن الأهلي بنغازي لم يترك فرصة أخرى لخصمه يفوز فيها إلى نهاية المباراة لتنتهي لصالحه بثلاثة أشواط لشوط.

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