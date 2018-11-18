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أواسط الأهلي بنغازي يفوزون على المروج في دوري الكرة الطائرة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت صالة سليمان الضراط مواجهة حامية الوطيس بين فريق الأهلي بنغازي لكرة الطائرة أمام

المروج ضمن الجولة الثالثة من البطولة المحلية لفئة الأواسط التي فاز فيها الأهلي بثلاثة أشواط لشوط.

المباراة بدأت لصالح المروج الذي دخل اللقاء بقوة وعرف كيف يخطف النقاط من خصمه كامل الشوط، وانتهت لصالحه.

وتدارك الأهلي بنغازي في الفترة الثانية وسجل استفاقة بين صفوف لاعبيه الذين أثبتوا علو كعبهم وتفوق سواعدهم ليحسموها لصالحهم.

ورغم تقارب المستوى الذي بدا ظاهرا للعيان والندية التي اتسم بها اللاعبون إلا أن الأهلي بنغازي لم يترك فرصة أخرى لخصمه يفوز فيها إلى نهاية المباراة لتنتهي لصالحه بثلاثة أشواط لشوط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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