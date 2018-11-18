اخبار الرياضة

14 نادي يرفض انطلاق الدوري الممتاز 

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر أربعة عشر نادٍ بيان رفض فيه انطلاق مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم قبل انطلاق اجتماع عاجل للجمعية العمومية.

وطالبت الأندية بأهمية الدعم المالي ، وقدمت التهنئة للمنتخب الليبي على الفوز الذي حققه أمام السيشل .

وأشارت الأندية إلى كافة النجاحات التي ترجع إلى دور الأندية في صقل اللاعبين رغم قلة الامكانيات .

والأندية التي أصدرت البيان اليوم الأحد هي المدينة، والاهلي بنغازي، والاهلي طرابلس، والنصر، والاولمبي، والاخضر، والمحلة، والتعاون، والشط، وشباب الجبل، والخمس، ونجوم أجدابيا والوحدة، وأبو سليم .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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