ميسي يرسم مستقبل برشلونة.. ويطلب التعاقد مع صلاح

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن ليونيل ميسي قائد برشلونة بدأ اجتماعاته مع بيب سيغيورا المدير الرياضي بالنادي الكتالوني والسكرتير التقني إيريك أبيدال لرسم مستقبل النادي، طالباً التعاقد مع مجموعة من اللاعبين خلال الصيف المقبل يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وسيدخل ميسي عامه الثالث والثلاثين في يونيو 2019 وهو ما يعني بقاء مواسم معدودة قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم، لكنه في الوقت ذاته لا يريد أن يدخل ناديه في دوامة مثل تلك التي دخلها غريمه ريال مدريد بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الفائت.

قالت صحيفة “دون بالون” أن ليونيل ميسي حدد 4 أسماء ليتعاقد معها برشلونة في صيف 2019 أولهم المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس، وسيديبي مدافع موناكو الفرنسي والمهاجم البولندي بياتيك لاعب جنوى الإيطالي.

وجاءت اختيارات ميسي لعدة أسباب أولها عدم تقديم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي ما يشفع له بالبقاء في برشلونة عقب انتقاله من دورتموند الألماني لقاء 105 ملايين يورو، ويرى ليونيل أن الحل الأمثل يكمن ببيع عقده وجلب محمد صلاح بدلاً منه بعد المستويات الباهرة التي قدمها اللاعب المصري مع ليفربول الإنجليزي، أو حتى البلجيكي إيدن هازارد لاعب تشيلسي رغم صعوبة تخلي ناديه عنه.

ومع تقدم زميله وصديقه لويس سواريز بالعمر يحضر بياتيك كمستقبل لهجوم برشلونة، فيما سيغطي سيديبي ثغرات الرواق الأيمن في دفاعات برشلونة التي عجز عن حل مشاكلها كل من سيرجي روبيرتو والبرتغالي نيلسون سيميدو، أما دي ليخت فسيكون الخليفة الأمثل للمدافع جيرارد بيكيه الذي يبلغ 31 عاماً حالياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24