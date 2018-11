آل سعود معلقاُ:سرطان..بعدين بروح.. وش بعد

علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ على الشائعات المتعلقة بإصابته بمرض السرطان.

هذا وقد انتشرت شائعات مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بمرض السرطان، وعلل مروجو الشائعات ذلك بتواجده في الولايات المتحدة لفترة طويلة مؤخراً.

وغرد آل الشيخ، أمس الأحد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشكل ساخر قائلا: سرطان… بعدين بروح… وش بعد”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية كان قد عاد الشهر الماضي من نيويورك بعد رحلة علاج طويلة، خضع خلالها لعدة عمليات جراحية مستعجلة لإزالة تجمع سوائل.

