رابطة أندية طرابلس الكبرى تجدد رفضها المشاركة في الدوري الممتاز

أصدرت رابطة أندية طرابلس والمكونة من 14 نادياً، بياناً جددت فيه رفضها المشاركة ببطولة الدوري الممتاز وانطلاق المسابقة ما لم يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئ لاتحاد الكرة.

وجاء بيان اللجنة كالتالي:

تؤكد الأندية عدم المشاركة بمسابقة الدوري الممتاز إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في أسرع وقت كما نجدد مطالبنا بأهمية الدعم المالي للأندية.

وتتكون رابطة أندية طرابلس من 14 نادياً وهم: المدينة – الاهلي بنغازي- الاهلي طرابلس- النصر – الأولمبي – الاخضر – المحلة- التعاون – الشط – شباب الجبل- الخمس – نجوم أجدابيا- الوحدة – أبو سليم.

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