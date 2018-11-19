الجعفري يكشف مساعي رفع الإيقاف عن الملاعب واستضافة جنوب أفريقيا بملعب طرابلس

كشف جمال الجعفري، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن اتحاد الكرة يتواصل مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن السماح بإقامة مباراة جنوب أفريقيا ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون على الأراضي الليبية.

وأضاف الجعفري في تصريحات تلفزيونية، أن الحديث عن رفع الحظر على الملاعب الليبية في المنافسات القارية أمر صعب للغاية، مؤكدًا أن الاتحاد سيبذل قصارى جهده من أجل إقامة المباراة المصيرية أمام جنوب أفريقيا على الأراضي الليبية وتحديدا ملعب طرابلس الدولي، ليتلقى المنتخب المساندة الجماهيرية وخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كان 2019 بالكاميرون.

الجدير بالذكر أن المباراة المصيرية لمنتخبنا الوطني الأول أمام جنوب أفريقيا ستقام في شهر مارس القادم، وستكون مواجهة حاسمة للفرسان والأولاد حيث سيدخل منتخبنا الوطني مباراته أمام الأولاد في الجولة الأخيرة من التصفيات، وليس أمامه سوى الفوز فقط واقتناص الثلاث نقاط، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتجمد رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند 9 نقاط ويتراجعوا للمركز الثالث، وبالتالي يحتل الفرسان المركز الثاني بالمجموعة ويحسموا التأهل رسميا والوصول إلى الكاميرون رفقة نسور نيجيريا.

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