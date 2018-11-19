 عودة نيمار لبرشلونة.. ابتسامة وصمت يكشفان الكثير

لا يزال الحديث عن مستقبل نيمار يشغل الإعلام الرياضي على مستوى العالم، لا سيما في إسبانيا، حيث تألق النجم البرازيلي مع برشلونة.

وبعد أقل من موسمين في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، تتزايد علامات الاستفهام والأسئلة بشأن عودة نيمار المحتملة إلى الفريق الكتالوني، حيث لا يبدو سعيدا في العاصمة الفرنسية.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن برشلونة يدرس استعادة نيمار، الذي ابتسم ولم يعلق عندما سئل عن إمكانية حدوث هذه الخطوة عقب لقاء منتخب بلاده أمام أوروغواي، الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الـ”بلوغرانا” لم تعد ترفض فكرة عودة نيمار (26 عاما)، بعد أن غادر النادي عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها ملاعب كرة القدم.

وكشفت “ماركا” عن حملة متوقعة لتبييض صورة نيمار لدى جماهير الفريق الكتالوني، بعد عدة استطلاعات رأي أوضحت أن عودته لن تكون محل ترحيب في مدرجات “كامب نو”.

إلا أن علاقة اللاعب الجيدة بزملائه القدامي في برشلونة، وعلى وجه التحديد ليونيل ميسي ولويس سواريز، قد تكون نقطة ترجح عودته المحتملة إلى بطل إسبانيا قريبا.

ورغم تمسك باريس سان جرمان باللاعب، فإن رحيله عن النادي لا يبدو مستبعدا في حال فشل بطل فرنسا في تخطي دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، البطولة التي تحلم إدارة النادي بتحقيقها.

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