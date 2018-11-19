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طائرة الصقور تهزم الهلال 

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقتلع فريق صقور العلالقة انتصارا صعبا من منافسه الهلال في المباراة التي جمعتهما بالصالة الكبرى بطرابلس ضمن الدوري الممتاز للكرة الطائرة بخمسة أشواط لشوطين.

الأسبقية في اللقاء حصل عليها الهلال بالفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-23، ثم عاد الصقور في النتيجة خلال الشوط الثاني الذي لم يستسلم فيه الهلال لكنه خسر بفارق نقطتين، وفي الشوط الثالث أكد الصقور تفوقه بفوز سهل نسبيا عندما أنهى الفترة بـ20-25 لكن أبناء الهلال كان لديهم من العزم ما مكّنهم من اقتناص الشوط الرابع 25-21 وفي الشوط الخامس الحاسم كان الصقور هو السبّاق بـ15-12 لينتهي اللقاء رافعا رصيد الصقور إلى 7 نقاط من 5 مباريات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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