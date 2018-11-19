زفيريف يطيح بدجوكوفيتش ويتوج بالبطولة الختامية

ضمن البطولة الختامية لأساتذة التنس والمقامة بالعاصمة البريطانية لندن، تمكن الألماني ألكسندر زفيريف من التتوّج باللقب بعدما تغلب على المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش بمجموعتين دون مقابل .

ودخل اللاعب الألماني المباراة النهائية بقوة وسيطر على مجريات المجموعة الأولى ليحسمها بستة أشواط مقابل أربعة، ليواصل زفيريف هيمنته على المجموعة الثانية وينهيها بستة مقابل ثلاثة، ليحسم اللاعب الألماني المصنف الخامس عالمياً المباراة بسهولة في ساعة وعشرين دقيقة، ويتوج باللقب الختامي لموسم التنس العالمي.

ليصبح زفيريف أول لاعب ألماني يتوج بلقب البطولة الختامية منذ تتويج الأسطوري بوريس بيكر باللقب عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين، ليكون أصغر لاعب يتوج باللقب في سن الحادية والعشرين بعدما توج باللقب في نفس السن عام ألفين وثمانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية