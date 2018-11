أعلن اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني أن لحظة رفضه الانتقال إلى برشلونة كانت معقدة للغاية.

حيث قال في تصريحات صحفية:

“كان من الصعب عليَّ رفض الانضمام إلى برشلونة، بسبب الإغراءات الكثيرة التي كانت معروضة علي، لكني في النهاية رفضت الانتقال إلى البلوغرانا”.

وأضاف قائلاً:

“أتلتيكو مدريد بذل مجهوداً كبيراً لإبقائي مع الفريق، شعرت أنهم يريدون بقائي بالفعل، زادوا راتبي، الجميع تحدث معي لأبقى، الجماهير هتفت باسمي، ربما كنت أريد مزاملة ميسي، لكن المسؤولين في الروخي بلانكوس فعلوا كل شيء لإثبات أنني لاعب مهم، وفي منزلي، لذلك أدركت أنني يجب ألا أغادر، لقد كانت لحظة صعبة ومعقدة”.

يُذكر أن غريزمان كان على وشك الانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي، لكنه رفض في النهاية، وقرر البقاء مع الأتلتيكو ليكمل مسيرة تألقه لأعوام أخرى مع ناديه.

The post رغم رفضه الانتقال لبرشلونة.. غريزمان يحلم باللعب جانب ميسي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا