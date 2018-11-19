النصر يتدرب بالقاهرة تحضيراً لتمهيدي الأفريقيـة

بدأ النصر بطل الدوري الممتاز معسكره التحضيري بالعاصمة المصرية القاهرة تحضيراً لخوض أولى مبارياته بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت أولى تدريبات النصر عودة الثلاثي أسامة البدوي وصدام الورفلي إضافة إلى محمد الفطيسي، حيث خاضوا تدريباتهم رفقة الفريق وعمل تمارين منفردة لتقوية العضلات في الصالة البدنية الملحقة بمقر إقامة الفريق بفندق حرس الحدود .

وسيخوضُ بطلُ الدوري الممتاز الموسمَ الماضي، مباراةَ الدور التمهيدي أمام فريق الهلال جوبا بطل جنوب السودان في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري في موقعة الذهاب بالعاصمةِ المصريةِ القاهرة، بينما يجري لقاءُ الإيابِ في الرابع من ديسمبر القادمِ بعاصمةِ جنوب السودان جوبا.

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