عرب أفريقيا بنتائج غير مسبوقة تاريخيا في البطولة الأغلى  

حملت النسخة المقبلة من أمم أفريقيا أرقاما ونتائج غير مسبوقة بالنسبة للمنتخبات العربية في تصفياتها التي ستشهد جولتها الأخيرة في مارس المقبل، إذ إنه لأول مرة في تاريخ المسابقة تعبر خمسة منتخبات عربية عدا ليبيا التي تنتظر الجولة الأخيرة لتلتحق بركب المتأهلين

خمسة منتخبات من أصل سبعة ضمنت مقعدا في الكاميرون قبل الوصول للفصل الأخير من التصفيات، وهم تونس, مصر, المغرب, الجزائر وموريتانيا، ويعد تغيير نظام البطولة الذي كان يسمح فقط بمشاركة ثلاثة عشر منتخبا ثم ارتفع لأربعة وعشرين هو الذي منح هذه الفرصة لعرب أفريقيا للتألق قاريا

في المجموعة الثانية كسرت المغرب حاجزها الأكبر بالفوز على الكاميرون لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين سنة لتتصدر المجموعة وتضمن بطاقتها مع خصمها اللدود المتأهل بشكل آلي

أما في المجموعة الرابعة ابتعدت الجزائر في القمة برصيد عشر نقاط تاركة وراءها باقي المجموعة في صراع لن يحسم إلا في الجولة السادسة

في المجموعة التاسعة تسجل موريتانيا حضورها الأول تاريخيا في نهائيات أمم أفريقيا بفوز على بوتسوانا باثنتى عشرة نقطة في الرصيد

أما المجموعة العاشرة حسم المنتخبان المصري والتونسي التأهل قبل جولتين من نهاية التصفيات

ثمانية عشر منتخبا صعدوا رسميا للنهائيات التي ستقام في الكاميرون في انتظار باقي المجموعات التي لم تحسم تأهلها بعد والتي سنتعرف على هويتها في ختام التصفيات في مارس المقبل

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