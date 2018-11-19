أضلاع المربع الذهبي تكتمل بمواجهة هولندا وألمانيا

كشف النقاب عن هوية المتأهلين الثلاثة لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية باستثناء الضلع الرابع في المربع الذهبي للنسخة الأولى من البطولة الأوروبية الحديثة التي شهدت العديد من المفاجآت المدوية.

وكان أول المنتخبات البالغة لنصف النهائي المنتخب البرتغالي بطل أوروبا في نسختها الأخيرة، حيث جمع أبناء المدرب فيرناندو سانتوس سبع نقاط من ثلاث مباريات كان آخرها التعادل بملعب السان سيرو أمام الأتزوري الإيطالي.

وعاد رابع العالم المنتخب الإنجليزي من بعيد وأقصى كرواتيا وصيفة المونديال الماضي من البطولة وبلغ دور الأربعة بعدما تغلب عليه بملعب ويمبلي الشهير، وأنهى رفقاء هاري كين المباراة بهدفين لهدف وحيد ليثأروا من نتيجة نصف نهائي المونديال الماضي التي انتهت لمصلحة الكروات، لتهبط كرواتيا إلى المستوى الثاني في مفاجأة الدقائق الأخيرة.

ولن تتواجد بلجيكا ثالث العالم ضمن الأربعة الكبار، فمباراة سويسرا شهدت ريمونتادا كبيرة للسويسريين، حيث عادوا من بعيد بعد تأخرهم مرتين في المباراة ليضبطوا الساعات السويسرية بخمسة أهداف وضعهم في صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن بلجيكا ويتجهوا لنصف النهائي.

وتبقى هوية المتأهل الأخير للمربع الذهبي محصورة في مباراة المنتخب الهولندي ومضيفه الألماني الذي هبط للمستوى الثاني، الطواحين الهولندية وفي حال تعادلها أو فوزها ستعود للدوران وتقصي أبطال العالم فرنسا بعدما أطاحت بها في سهرة روتردام الجمعة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية