اخبار الرياضة

مهاجم يوفنتوس في الطريق إلى هولندا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت تقارير صحفية إيطالية عن تحول مهاجم يوفنتوس الشاب ” مويس كين” صوب هولندا ليلعب لفريق زفولة، بعد أن أكدت التقارير ذاتها عن تواصل إدارة النادي الهولندي مع وكيل اللاعب الباحث عن لعب دور أكبر خارج يوفنتوس.

” كاشيو ميركاتو ” نشر تقريره حول كين الذي يبحث بحسب الموقع عن عرض خارجي ينقذه من جحيم ماسيمليانو أليغري الذي لا يعتمد عليه إطلاقا في كل البطولات، من جانبه لم ينفِ النادي الهولندي مباحثات الصفقة والتفاوض بين الطرفين، مبينين متابعتهم اللاعب في المواسم الماضية ومؤكدين فتخ خط واضح مع وكيل أعماله حول إمكانية ضمه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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