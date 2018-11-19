فيرمايلن سيغادر برشلونة الصيف القادم

تشير كل التوقعات في برشلونة إلى رحيل المدافع البلجيكي توماس فيرمايلن عن صفوف الفريق بمجرد انتهاء عقده صيف 2019.

الخبر تناقلته ” موندو ديبورتيفو ” حيث إن إدارة برشلونة غيرت قرارها بشأن تجديد عقد اللاعب بسبب إصاباته المتلاحقة التي أثرت على مشاركاته ومستواه بشكل عام، حيث لم يلعب سوى 3 مباريات من 18 خاضها الفريق الكاتلوني في مختلف المسابقات هذا الموسم

وأشار التقرير إلى أن اللاعب قريب من العودة للدوري الإنجليزي في الموسم القادم من بوابة فريق واتفورد في الوقت الذي يرى فيه اللاعب قدرته على المواصلة على اللعب في البطولات الكبرى.

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