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فيرمايلن سيغادر برشلونة الصيف القادم

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشير كل التوقعات في برشلونة إلى رحيل المدافع البلجيكي توماس فيرمايلن عن صفوف الفريق بمجرد انتهاء عقده صيف 2019.

الخبر تناقلته ” موندو ديبورتيفو ” حيث إن إدارة برشلونة غيرت قرارها بشأن تجديد عقد اللاعب بسبب إصاباته المتلاحقة التي أثرت على مشاركاته ومستواه بشكل عام، حيث لم يلعب سوى 3 مباريات من 18 خاضها الفريق الكاتلوني في مختلف المسابقات هذا الموسم

وأشار التقرير إلى أن اللاعب قريب من العودة للدوري الإنجليزي في الموسم القادم من بوابة فريق واتفورد في الوقت الذي يرى فيه اللاعب قدرته على المواصلة على اللعب في البطولات الكبرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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