عقيلة صالح يلتقي وفدا من “أفريقي درنة”

القبة-العنوان

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة وفدا من النادي الإفريقي أحد أندية مدينة درنة.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن اللقاء بحث أوضاع الرياضة ودور الأندية في تقديم خدمات للشباب الذين يحتاجون لممارسة هوايتهم الرياضية والثقافية.

واستعرضت إدارة النادي المسيرة العريقة للنادي وما قدمه عبر الأجيال موضحة ما يحتاجه النادي من إمكانيات ومعدات للقيام بدوره المناط به.

وقال المستشار عقيلة صالح أنه سيحيل متطلبات النادي الإفريقي إلى الجهات ذات العلاقة مؤكدا على الدور الذي تلعبه الأندية في توطيد العلاقات بين الشباب ومنتسبي الأندية وصقل الشباب بما يعود بالنفع على المجتمع في جميع المجالات.

وقام الوفد بتقديم درع للمستشار عقيلة صالح على دوره ومجهوداته التي يبذلها من أجل الصالح العام من خلال مجلس النواب.

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