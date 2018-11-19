الفضائيّة الليبيّة : رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى يلتقي وفدًا من النادي الإفريقي بمدينة درنة

القبة 19 نوفمبر 2018 (وال)- صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي؛ التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى بمدينة القبة، وفدًا من النادي الإفريقي العريق بمدينة درنة؛ قام الوفد بتقديم درع للمستشار عقيلة صالح على دوره ومجهوداته التي يبذلها من أجل الصالح العام، من خلال مجلس النواب.

ونوقش خلال هذا اللقاء؛ جملة من الموضوعات المتعلقة بالشباب والرياضة ودور الأندية؛ في ذلك بما فيها مايقدمه النادي الإفريقي بمدينة درنة خاصة؛ وأن الفئة العمرية من الشباب يحتاجون إلى الأندية لممارسة هوايتهم الرياضية والثقافية، وكذلك هناك اهتمام بالجانب الاجتماعي.

كما استعرضت إدارة النادي مسيرة النادي العريقة، وما قدمه عبر الأجيال كما نوقش ما يحتاجه النادي من إمكانيات ومعدات للقيام بدوره المنوط به ووعدهم فخامة رئيس مجلس النواب؛ بأنه سيُحيل متطلبات النادي الإفريقي إلى الجهات ذات العلاقة.

كما أكد لهم على الدور الذي تلعبه الأندية في توطيد العلاقات الطيبة بين الشباب ومنتسبيي الأندية، وعملها بصقل الشباب بما يعود بالنفع على المجتمع في جميع المجالات، وتحييتهم على جهودهم التي يبذلونها في مؤسستهم الرياضية والثقافية والاجتماعية الإفريقي العريق. (وال- القبة)

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