شبيعان لـ218: ملعب طرابلس سيصبح جاهزا خلال 3 أشهر

أوضح مدير شركة إدارة واستثمار المرافق الشبابية والرياضية سعيد شبيعان، أن صيانة ملعب طرابلس الدولي بدأت رسمياً تحت إشراف إدارة المشروعات بهيئة الشباب والرياضية بعد التوقيع على محضر الاستلام والتسليم.

وأضاف شبيعان، لبرنامج “GAME” على قناة ” 218 NEWS”، الاثنين، أن إدارة المشروعات استلمت الملعب من الشركة وتم تسليمه لإحدى شركات الصيانة، وستبدأ الشركة في صيانة أرضية الملعب العشبية وحجرات تغيير الملابس والحكام، وبعض دورات المياه الداخلية، والمنصة الشرفية، ويشمل العقد تعشيب ملعب علي الزقوزي بالمدينة الرياضية .

وأكد أن الانتهاء من أعمال الصيانة يحتاج إلى 3 أشهر وهو محدد في العقد ليكون ملعب طرابلس جاهزاً لاستضافة الاحداث الرياضية، مضيفاً أن المياه وشبكات الري عادت للمدينة الرياضية بالكامل بعد توقف دام 8 أشهر تقريباً، وأن شركة المنشآت تعمل في الوقت الحالي على صيانة محطة الكهرباء بكامل المدينة.

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