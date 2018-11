عبر مضيق جبل طارق..إسبانيا تسعيى لشراكة لتنظيم كأس العام 2030

اقترح رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الاثنين، بصفة رسمية على المغرب تقديم ملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.

وحل سانشيز، الاثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، في زيارة عمل يُجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين المغاربة. وقالت صحيفة “الباييس” الإسبانية، إن رئيس الحكومة الإسبانية التقى بنظيره المغربي، سعد الدين العثماني، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين كبار. واستغل سانشيز الزيارة ليقترح على العاهل المغربي الملك محمد السادس والعثماني، تقديم ملف ثلاثي مشترك يضم إسبانيا والمغرب والبرتغال لاحتضان مونديال 2030. وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر رئاسية، أن الفكرة لاقت ترحيبا من طرف المغرب. وسبق لصحيفة “آس” الإسبانية أن كشفت قبل شهرين، أن مدريد تسعى جاهدة للفوز بشرف تنظيم مونديال 2030، مشيرة إلى أنها تريد تقديم ملف مشترك يجمعها بالمغرب والبرتغال لتقوية حظوظها. جدير بالذكر أن إسبانيا استضافت كأس العالم مرة واحدة فقط في تاريخها، عام 1982.

