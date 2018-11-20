مقابلة خاصة مع رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري

التقت الرائد برئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق” بشير القنطري” وأجرت معه حوارا بخصوص دعم الأندية والمشاكل بين الأندية الرياضية والاتحاد الليبي لكرة القدم، وعن آخر مستجدات ملعبي طرابلس وبينيا في مدينة بنغازي وكانت هذه المقابلة :-

1س هناك العديد من الأندية الرياضية تشتكي قلة الدعم والإمكانيات وتطالب الهيئة بدعمها؟

الدعم من الدولة يأتي على هيئة هبات وتبرعات وهو غير مشروط، وهو شيء أساسي في نفس الوق،ت وشيء مهم جدا ، لكن يجب أن يقنن هذا الدعم .

الدولة ستدعم في الفترة القادمة أندية لم تدعم سابقا، وستضع آليات ومعايير معينة ومؤشرات لعملية الدعم، تضعها الهيئة، وشكلنا لجانا، وفي غضون أسبوعيين سيكون الموضوع جاهزا للتطبيق.

2س ماهي آليات دعم الأندية ؟

هناك خمس تصنيفات للأندية، وهي أنديه الممتاز، وأنديه الدرجة الأولى، وأندية الدرجة الثانية، والثالثة، والأندية التخصصية، والألعاب الجماعية والفردية لكل فئة في النادي.

فمثلا لو افترضنا الآلية للعبة كرة القدم سوف نضع في عين الاعتبار كم فئة داخل النادي مثل فئة الكبار، الأوسط، الناشئين، وغيرها، وكذلك اليد والطائرة.

3س هل سيكون الدعم متساويا بين جميع الألعاب ؟

بالطبع لا فكل لعبة لها متطلبات خاصة، إضافة إلى عدد الرياضيين الذين يمارسونها ومتطلباتهم، وكذلك الألعاب الفردية تختلف بين لعبة ولعبة، فمثلا يختلف احتياجات سلاح الشيش عن لعبة أخرى، فهذه لعبة مكلفة، وغيرها أقل كلفة.

4س وهل سيكون الدعم بالتساوي بين جميع الأندية في صنف الممتاز ؟

بالطبع هناك أندية لها قاعدة جماهيرية كبيرة، ولها وضع خاص، ووضعية معينة في العملية.

5س ما هي ضمانات صرف هذه الأموال في الأوجه المخصصة لها ؟

هناك خطة وضعتها الهيئة لمعرفة أين ومتي وكيف يصرف الدعم المقدم منها للأندية.

6س هل هناك أشياء معينة ستفرضها الهيئة على الأندية في أوجه صرف الدعم؟

نعم سنفرض على كل الأندية تخصيص نسب كبيرة من الدعم؛ لتطوير البنية التحتية داخلها في الملاعب والصيانة والتطوير.

7س كيف تنظرون إلي المشكلة القائمة بين اتحاد الكرة و الأندية التي تطالب بإسقاط رئيس الاتحاد جمال الجعفري؟

هناك جمعية عمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، ويفترض أن كل هذه الأمور تناقش داخل هذا الإطار بشكل علمى وموضوعي، فإسقاط رئاسة اتحاد الكرة من عدمه بحسب اللوائح والقوانين تتطلب حوالى ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

ويجب علينا عندما نواجه أي مشاكل أن نرتقي بالحوار عن طريق الحل بالحوار العلمي.

8 س بالنسبة للملاعب هل هناك خطط لتطويرها؟

بالنسبة لملعب طرابلس من أول ما استلمنا رئاسة الهيئة قمنا بتوقيع بعض العقود فيما يتعلق بالمدينة الرياضية، وخلال هذا الأسبوع يبدأ العمل لإصلاح كل ما تم إتلافه، وستسلم المدينة الرياضية للشركة المنفذة.

وكذلك المدينة الرياضية بأجدابيا بدأنا فيها العمل من الأسبوع الماضي، واتفقنا مع شركة رياضية مختصة لتغيير أرضية ملعب “بنينا” بالعشب الصناعي الحديث من الجيل السادس، وخلال أسبوع سيبدأ العمل به .

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