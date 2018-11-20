هولندا تنهي أطماع فرنسا وتبلغ المربع الذهبي

خطف المنتخب الهولندي بطاقة التأهل الأخيرة للمربع الذهبي في دوري الأمم الأوروبية بعد تعادله المثير أمام المنتخب الألماني بهدفين لمثلهما سهرة الاثنين، التي احتضنها ملعب كلسنكيرشن ضمن مباريات الجولة الرابعة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى للمستوى الأول .

ولم تنتظر ألمانيا أكثر من تسع دقائق لتفتتح التسجيل عبر المهاجم يتمو فيرنر بعد تسديدة قوية ليعزز لاعب السيتي ليروي ساني النتيجة لمنتخب الماكينات في الدقيقة العشرين .

وحاول منتخب المانشافت إنهاء الشوط الأول من المباراة بثلاثية، لكن محاولات أبطال العالم أربع مرات باءت بالفشل.

وكاد المهاجم مينفيس ديباي في الدقيقة السابعة والسبعين أن يقلص الفارق عبر مجهود فردي لكن الحارس نوير تمكن من إحباط محاولته.

لتتمكن هولندا من اقتناص هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة وتسجل عبر كوينسي بروميس في الدقيقة الخامسة والثمانين، وفي الوقت الذي كانت فيه كل المؤشرات تضع بطل العالم فرنسا في نصف النهائي خطف المدافع المتقدم فيرجيل فان ديك هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة والتي وضعت منتخب الطواحين في المربع الذهبي ويصل للنقطة السابعة وينهي أطماع فرنسا في التأهل بتراجعها للمركز الثاني، ولتخرج ألمانيا خالية الوفاض وتهبط للمستوى الثاني في الموسم المقبل.

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