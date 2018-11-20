شباب الجبل يختتم معسكره التدريبي بالزاوية

وصل معسكر فريق شباب الجبل إلى آخر مراحله بعدما دام عشرة أيام بمدينة الزاوية، خاض فيها مباراة ودية أمام أساريا وكثف فيها التدريبات والاستعدادات للموسم المقبل من الدوري الممتاز.

و انتهى اللقاء الودي الذي دار بالملعب الأولمبي بالزاوية أمام فريق أساريا بالتعادل الإيجابي، خول المدرب والطاقم الفني بالوقوف على مدى جاهزية اللاعبين واستعداداتهم الذهنية والبدنية، وكان الفريق المضيف بدوره يستعد لبطولة الدرجة الأولى فجاءت المواجهة جدية ومتقاربة في المستوى، إذ حاول الطرفان أن تكون فرصة للاحتكاك الرسمي

وشارك شباب الجبل في البطولة التنشيطية وما زال يسعى بكل عزم لأن يكون لاعبوه في أتم الاستعداد للموسم المقبل.

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