السويطي لـ218: الممتاز سينطلق في موعده

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الهادي السويطي في تصريحات لـ218 أنَّ الدوري الممتاز سينطلق في موعده المحدد.

وأوضح السويطي بأن قرار الموعد الأخير هو الذي اُعتمد من قبل لجنة المسابقات، وأن الدوري سينطلق مساء الأربعاء بمباراة تجمع الاتحاد والشط بملعب مصراتة سيقودها الحكم السنوسي الحبيب.

وأضاف السويطي في تصريحاته بأن الأندية الممتنعة عن المشاركة في الدوري ستتعرض للعقوبات، ومن حق الأندية المتظلمة تقديم الطعن لدى لجنة الطعون باتحاد الكرة .

ويرفض عدد من أندية الممتاز المشاركة في الدوري إلى حين اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى حلّ ملف الدعم المالي المقدم للأندية.

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