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السويطي لـ218: الممتاز سينطلق في موعده

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الهادي السويطي في تصريحات لـ218 أنَّ الدوري الممتاز سينطلق في موعده المحدد.

وأوضح السويطي بأن قرار الموعد الأخير هو الذي اُعتمد من قبل لجنة المسابقات، وأن الدوري سينطلق مساء الأربعاء بمباراة تجمع الاتحاد والشط بملعب مصراتة سيقودها الحكم السنوسي الحبيب.

وأضاف السويطي في تصريحاته بأن الأندية الممتنعة عن المشاركة في الدوري ستتعرض للعقوبات، ومن حق الأندية المتظلمة تقديم الطعن لدى لجنة الطعون باتحاد الكرة .

ويرفض عدد من أندية الممتاز المشاركة في الدوري إلى حين اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى حلّ ملف الدعم المالي المقدم للأندية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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