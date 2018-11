فاز ناشئو الأهلي طرابلس على نظرائهم من فريق الاتحاد ضمن دوري الكرة الطائرة، إذ انتهى اللقاءُ بنتيجة ثلاثة أشواط لاثنين

في الفترة الأولى اكتسح الأهلي خصمَه بفوزٍ سهلٍ وبجدارِ صدٍّ قويّ وأنهاها بواقع خمسٍ وعشرين نقطةً مقابل ستّ عشرةَ وجاء الشوطُ الثاني بالوتيرة نفسِها وحمل أيضا فوزا للأهلي ختمه لصالحه، ثم تدارك الاتحاد ليكسب أبناؤُه الشوطَ الثالث والرابع، ممّا دفع إلى اللجوء لشوطٍ فاصلٍ حسمه الأهلي وفاز باللقاء



The post ناشئو الأهلي طرابلس يفوزون على الاتحاد appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية