اخبار الرياضة

الاتحاد بطل السوبر للكرة الخماسية

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توّج الاتحاد بطل الدوري داخل الصالات بلقب (كأس السوبر) لكرة القدم الخماسية التي تقام لأول مرة بعد أن اعتذر منافسه الأهلي بنغازي بطل الكأس الموسم الماضي، بعد ظروف خاصة وفق ما أعلنه الاتحاد الليبي لكرة القدم أمس الإثنين.

وخاطب الاتحاد الليبي لكرة القدم إدارة نادي الاتحاد برسالة رسمية تفيد بتتويجه بلقب أول كأس سوبر لكرة القدم داخل الصالات.

ونقلت صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم أن الاتحاد يمكنه استضافة أي فريق على صالة الـ17 من فبراير بطرابلس، ليتم تتويجه بلقب السوبر في احتفالية افتتاح موسم الخماسية.

ويلتقي الاتحاد مساء اليوم أمام فريق الترسانة في مباراة الاحتفال بكأس السوبر على قاعة الـ17 من فبراير.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك