الاتحاد بطل السوبر للكرة الخماسية

توّج الاتحاد بطل الدوري داخل الصالات بلقب (كأس السوبر) لكرة القدم الخماسية التي تقام لأول مرة بعد أن اعتذر منافسه الأهلي بنغازي بطل الكأس الموسم الماضي، بعد ظروف خاصة وفق ما أعلنه الاتحاد الليبي لكرة القدم أمس الإثنين.

وخاطب الاتحاد الليبي لكرة القدم إدارة نادي الاتحاد برسالة رسمية تفيد بتتويجه بلقب أول كأس سوبر لكرة القدم داخل الصالات.

ونقلت صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم أن الاتحاد يمكنه استضافة أي فريق على صالة الـ17 من فبراير بطرابلس، ليتم تتويجه بلقب السوبر في احتفالية افتتاح موسم الخماسية.

ويلتقي الاتحاد مساء اليوم أمام فريق الترسانة في مباراة الاحتفال بكأس السوبر على قاعة الـ17 من فبراير.

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