سلة الأهلي طرابلس تتفوق على النجم الساحلي

أقام الأهلي طرابلس مهرجانا رياضيا وسط جماهيره بمناسبة تتويجه بكأس السوبر لكرة السلة، والتي احتضنتها القاعة الكبرى بطرابلس بمباراة ودية أمام النجم الساحلي التونسي في أمسية الاحتفال بكأس السوبر.

وأنهى الأهلي طرابلس المباراة بثلاث وثمانين نقطة مقابل ثمان وستين، وسيطر على أغلب أرباع المباراة وسط أجواء حافلة في مدرجات القاعة الكبرى .

وحضر الاحتفالية رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق بشير القنطري ورئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش ورئيس النادي الأهلي طرابلس وعدد من الشخصيات الرياضية .

وتخلل المهرجان تكريم عدد من الشخصيات الرياضية التي ساهمت في بناء وتأسيس وتطوير كرة السلة في الماضي وأبرزهم عبد السلام ساسي ومحمد سعيد شبيعان وصلاح التركي ومحمد مسلم وجمعة شادي .

وبعد اختتام الاحتفالية توج الأهلي طرابلس بسوبر السلة أمام فريق النصر في لقاء أقيم الأيام الماضية بمجمع سليمان الضراط ببنغازي وتوقف ولم يكتمل ليقرر اتحاد اللعبة اعتماد المباراة بفوز الأهلي بافتتاح موسم السلة المحلية.

