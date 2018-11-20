ليستر سيتي يراقب الإسباني الشاب “مينديز”

أوردت إذاعة “كادينا كوبيه ” الإسبانية اهتمام ليستر سيتي الإنجليزي بضم مهاجم سيلتا فيغو والمنتخب الإسباني برايس مينديز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن الشاب الإسباني يعد من اهتمامات عديد الأندية الأوروبية وأن ليستر سيتي قدّم عرضاً بالفعل لسيلتا فيغو لضم المهاجم في الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل لكن الفريق الإسباني رفض العرض وطالب بدفع الشرط الجزائي والمقدر بـ25 مليون يورو.

ويعد صاحب الـ21 عاما واحداً من المهاجمين المتألقين في الفترة الأخيرة مع ناديه في الليغا الإسبانية، إضافة إلى استدعائه إلى المنتخب الإسباني بقيادة المدرب لويس أنريكي في المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب البوسنة حيث انتهت المباراة بتفوق إسبانيا بهدف دون رد سجله مينديز.

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