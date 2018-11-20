رادار “نابولي” يتحرك نحو مهاجم برشلونة

كشفت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية عزم نابولي الإيطالي التعاقد مع مهاجم برشلونة الإسباني “منير الحدادي” في فترة الانتقالات المقبلة في يناير المقبل.

وأوضح تقرير للصحيفة الإيطالية أن وصيف الدوري الإيطالي يأمل تعزيز صفوفه بالمهاجم المغربي الأصل وصاحب الجنسية الإسبانية بعد عدم توصله لاتّفاق حتى الآن مع ناديه برشلونة.

ويسعى نابولي بقيادة المدرب “كارلو أنشيلوتي” لتعزيز خط هجومه وخطف اللاعب والاتفاق معه لضمه مجاناً في فترة الانتقالات الصيفية على أقل تقدير، لكن فريق الجنوب الإيطالي يأمل أن يعزز صفوفه بضم اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة.

من جانبها أكدت صحيفة “سبورت” الكاتالونية والمقربة من متصدر الليغا أن هناك عدد كبير من الأندية الأوروبية تراقب الحدادي، ولم تقدم عرض رسمياً لبرشلونة لضم اللاعب، الأمر الذي سيضع إدارة برشلونة تحت ضغط كبير لتمديد عقد اللاعب الفترة القادمة.

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