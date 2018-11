يوفنتوس: 20 مليون يورو ثمناً للتخلي عن المُدافع المغربي بن عطية

حدد نادي يوفنتوس الإيطالي ثمن التخلي عن لاعبه المغربي المهدي بن عطية، المطلوب لعدة أندية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أن إدارة “السيدة العجوز” لن تقف أمام رحيل المدافع المغربي لكنها تريد في المقابل الحصول على 20 مليون يورو.

هذا وكانت تقارير إيطالية قد ذكرت أن إدارة يوفنتوس رفضت عرضاً تقدم به ميلان، لضم بنعطية في الميركاتو الشتوي المقبل، على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء نهاية الموسم بمبلغ 15 مليون يورو.

من جهة أخرى يعاني الدولي المغربي المهدي بن عطية في يوفنتوس خلال الموسم الحالي، ولا يحصل على الفرص الكافية للمشاركة بعد عودة ليوناردو بونوتشي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادماً من ميلان.

