دورة تدريبيىة لحكام كرة القدم بأوباري

انطلقتْ بمقرّ المنارة التعليمية بمدينة الغريفة دورة تدريبية لحكام كرة القدم الجدد التي يشرف عليها الاتحاد الفرعي للمنطقة الجنوبية ولجنة التحكيم الفرعية وبمشاركة 20 متدرّبا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 سنة.

وناقشت الدورة الجانبين النّظريّ والعمليّ واحتوى الأوّل على موادّ قانون كرة القدم، قسّمت على أربعة أيّام تدريب حتّى يستوعب كلّ المتدرّبين جميع المواد، كما تطرّق التدريب للطّب الرياضيّ والتغذية والنصائح.

وعلى ملعب نادي أسامة بن زيد تدرّب الحكام على إدارة المباراة من حيث إجراءات التفتيش على اللاعبين وإصدار الأحكام والتعامل بها من خلال الإشارات، وكيفية التّواصل مع بقية الحكام في الملعب.

تهدف هذه الدورة لخلق حكام جدد في منطقة وادي الحياة للمشاركة بهم في المسابقات المحلية وسدّ حاجة الاتحاد الفرعي للمنطقة الجنوبية بشكل عام، ويشرف عليها مجموعة من الحكام المتميزين في المنطقة.

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