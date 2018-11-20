اخبار الرياضة

دورة تدريبيىة لحكام كرة القدم بأوباري

تم النشر منذُ 40 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقتْ بمقرّ المنارة التعليمية بمدينة الغريفة دورة تدريبية لحكام كرة القدم الجدد التي يشرف عليها الاتحاد الفرعي للمنطقة الجنوبية ولجنة التحكيم الفرعية وبمشاركة 20 متدرّبا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 سنة.

وناقشت الدورة الجانبين النّظريّ والعمليّ واحتوى الأوّل على موادّ قانون كرة القدم، قسّمت على أربعة أيّام تدريب حتّى يستوعب كلّ المتدرّبين جميع المواد، كما تطرّق التدريب للطّب الرياضيّ والتغذية والنصائح.

وعلى ملعب نادي أسامة بن زيد تدرّب الحكام على إدارة المباراة من حيث إجراءات التفتيش على اللاعبين وإصدار الأحكام والتعامل بها من خلال الإشارات، وكيفية التّواصل مع بقية الحكام في الملعب.

تهدف هذه الدورة لخلق حكام جدد في منطقة وادي الحياة للمشاركة بهم في المسابقات المحلية وسدّ حاجة الاتحاد الفرعي للمنطقة الجنوبية بشكل عام، ويشرف عليها مجموعة من الحكام المتميزين في المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك