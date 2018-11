المتوسط:

يشارك البطل العالمي ولاعب نادي الاتحاد أبوعجيله أبوراس في بطولة كأس العالم للعبة كمال الأجسام world cup والتي ستقام في مدينة Cluj-Napoca برومانيا .

ومن المقرر أن تنطلق البطولة العالمية يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري 24 / 11 فيما سيشهد يوم الثالث والعشرين 23 / 11 مراسم الافتتاح .

