النصر يكشف أسرار عن الدوري الممتاز وسوبر السلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس نادي النصر المكلف عزالدين الوكواك إن إدارة ناديه مع انطلاق مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، إضافة إلى أنها مع قرار الأندية بعقد اجتماع غير العادي للجمعية العمومية .

ودعا “الوكواك” في مؤتمر صحفي عقد بمقر نادي النصر بمدينة بنغازي أمس الإثنين، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي بعقد اجتماعها غير العادي بمدينة بنغازي للخروج من الأزمة الموجودة، مؤكداً أن نادي النصر عل استعداد باستضافة الاجتماع.

الحديث عن سوبر السلة

وتحدث “الوكواك” عن عقوبات الاتحاد الليبي لكرة السلة لنادي النصر واصفاً إيها بالظالمة .

وواصل فيما يتعلق بمذكرة اتحاد السلة بشأن الأضرار التي لحقت بمجمع سليمان الضراط من قبل جماهير النصر هو شيء عاري عن الصحة، مؤكداً أن إدارة النصر تواصلت مع شركة المنشآت وطلبت منها حصر الأضرار أن وجدت لصيانتها لكن رد الشركة كان انه لاتوجد أي اضرار.

أخطاء فنية في نهائي السوبر

ومن جهته، قال المدير التنفيذي بنادي المدير النصر “أحمد التركي” إن مباراة السوبر تم تأجيلها مرتين دون علمنا وعندما طلبنا نحن بالتأجيل لم يتم الرد علينا .

واستعرض “التركي” عدد من النقاط التي وصفها بأخطاء فنية ارتكبت خلال نهائي كأس السوبر أبرزها تحديد موعد الوقت المتبقي، حيث أبلغ رئيس اتحاد السلة فؤاد برغش بأن الموعد هو الساعة الخامسة، ومن ثم تم الاتصال بنادي النصر الساعة الواحدة صباحاً لإبلاغهم بأن الموعد الساعة 12 ظهراً .

وأضاف “في الوقت المحدد لإقامة الزمن المتبقي تواجدنا في المجمع ولم يتواجد الحكام في الملعب، وهذا الشيء خطأ فني لأن الحكام لابد من تواجدهم علي ارض الملعب لإعلان بداية المباراة، أو أنهائها .

واستغرب “التركي” إقامة احتفالات نادي الأهلي طرابلس بالفوز بكأس سوبر السلة قبل الإعلان عن نتيجة الطعن المقدم من نادي النصر .

وأكد أن النصر لن يتنازل عل حقه وسيتم رفع القضية بالطرق القانونية وبشكل حضاري وان استلزم الامر سيتم رفعها قارياً و دولياً .

لم نتلقي أي دعم حكومي

من جهته ، عرج ” صلاح عبد الدائم ” نائب رئيس نادي النصر عن فريق كرة القدم بالنادي، مؤكداً أن معسكره التحضيري بمصر يسير عل قدم وساق تحت إشراف المدرب فوزي العيساوي، مؤكداً أنه بالرغم من تتويجه باللقب وتمثيلة لليبيا في البطولة الإفريقية إلا أنه لم يتلقي دينار واحد كدعم من الدولة حسب قولة .

وختم نستعد بشكل جيد وسنقدم مستوي يليق باسم النصر في البطولة الأفريقية، وسنشرف ليبيا .

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