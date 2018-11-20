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لفتة نبيلة من مشجعي الأهلي طرابلس

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يكن احتفال رابطة مشجّعي ومشجّعات نادي الأهلي طرابلس ببني وليد بمناسبة المولد النبوي الشريف عاديا هذا العام فحملوا فرحهم وأمانيهم وانتقلوا بها للمستشفى العام قسم الأطفال بالمدينة.

أعضاء الرابطة الذين قرّروا أن يكون احتفالهم مختلفا لم يذهبوا بأياد فارغة وبأمان معلّقة في الهواء بل ملؤوا الأكياس بالهدايا والفوانيس المضيئة والجميلة تماما كتلك العيون البريئة التي كانت محطّ اهتمام مشجعي الرابطة.

مدير المستشفى محمد المبروك الذي استقبل الزوار بفرحة تضاهي فرحة القادمين سهّل عليهم المهمة، ورحّب ببادرتهم النبيلة التي تخدم الأهداف السامية للرياضة.

مشجعو الأهلي ببني وليد بدأوا وبادروا وأعطّوا الدرس مبيّنين للعالم أنّ الرياضة رحمة وأخلاق أو لا تكون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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