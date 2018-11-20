بعد أن حصد الترتيب الثالث .. مشاركة ليبية دون نتائج في بطولة المغرب للقفز بالمظلات

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المنسق الإعلامي لاتحاد رياضة القفز بالمظلات “وائل العشيبي” إنه نتيجةً لاستبعاد المنتخب الوطني للمظلات واللجنة الأولمبية تتحمل مسؤولية الإخفاق الذريع .

وأوضح العشيبي أن اللجنة الأولمبية للعبة ألغت انتخابات الأندية الجوية بمدينة المرج عام 2016، وهو ما تسبب في فصل طويل من النزاع القضائي بين الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للرياضات الجوية من جهة، ومن جهة أخرى اللجنة الأولمبية واتحادها المستحدث بأندية غير حقيقية .

وأكد أن ما حدث له نتائج وخيمة على الأنشطة الجوية رغم محاولة الأندية العمل بمواردها الذاتية .

وأشار إلى أن آخر هذه الأحداث هو الذهاب بفريق مظلي غير مؤهل واستبعاد المنتخب الوطني الذي شارك في عدة معسكرات تدريب تحت إشراف مدربين عالميين ، نجح في حصد الترتيب الثالث في بطولة المغرب لقفز الدقة عام 2014 ورغم استشهاد كابتن الفريق في البطولة ، أصر أعضاء المنتخب على مواصلة البطولة والحصول على ترتيب متقدم، ولاقى الإعجاب الكبير من المشاركين في ذلك الوقت .

وأبدت أندية جوية متعددة استنكارها للأمر وأبرزها نادي صقور بنغازي ، الذي يشكل منتسبيه غالبية أعضاء المنتخب، بحسب العشيبي.

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