العيساوي يقود تدريبات الأبطال تحضيرا للهلال

أجري مساء اليوم فريق النصر لكرة القدم الحصة التدريبية الأولى بحضور المدير الفني فوزي العيساوي واكتمال صفوف الطاقم الفني والإداري واللاعبين ضمن المعسكر التحضيري بالعاصمة المصرية القاهرة

أجواء التمارين كانت أكثر من رائعة عقب حفل استقبال العيساوي والكتيبة النصراوي التي حققت انجازا طيبا مع المنتخب الوطني ضمن الاستحقاق القاري

وبدأ الجمهور النصراوي في إجراء العد التنازلي لقرب موعد مباراة النصر مع ضيفه هلال واو الجنوب سوداني التي ستقام علي ملعب بيتروسبورت بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة في 27_11_2018

الساعه 6:00 م بتوقيت ليبيا برسم ذهاب الدو التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم .

