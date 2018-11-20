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ملعب الشاذلي زويتن يستضيف مباراة إياب الاتحاد في كأس الكونفدرالية

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

حدد فريق الاتحاد الخامس من ديسمبر المقبل موعدا لمباراة الإياب في الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق ميركل دي بندران من جزر القمر في ملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة.

وكان فريق الاتحاد قد حدد الأيام الماضية موعد مباراة الذهاب التي ستقام في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري في ملعب موروني بعاصمة جزر القمر على تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت ليبيا الثالثة بالتوقيت المحلي لجزر القمر.

يشار إلى أن الفريق يواصل تدريباته اليومية في ملعب النادي بإشراف المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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