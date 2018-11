كندا..تنظم للرافضين لإستضافة أولمبياد2026

أغلق مجلس مدينة كالجاري الكندية ملف عرض استضافة أولمبياد 2026 الشتوي بشكل نهائي، وذلك بعدما رفض سكان المدينة استضافة الدورة.

وصوت مجلس المدينة المؤلف من 15 عضواً بالإجماع على إغلاق الملف في إجراء شكلي بعد تصويت 56.4 في المئة من الناخبين بالرفض يوم الثلاثاء وهو ما أدى لانتهاء العرض فعلياً. وشهد الاستفتاء إقبالا كبيرا، وأدلى 304 آلاف شخص بأصواتهم في انعكاس للإهتمام بالاقتراع. وظل العرض قضية حساسة حتى قبل الاستفتاء خاصة بعد تصويت المجلس بفارق ضئيل الشهر الماضي على مواصلة العملية وطرحها على الناخبين في اقتراع عام. وكانت المدينة الواقعة في غرب كندا استضافت الأولمبياد الشتوي عام 1988. ووجهت نتيجة الاستفتاء لطمة أخرى للجنة الاولمبية الدولية التي تابعت تراجعاً درامياً في الاهتمام باستضافة الأولمبياد مع ارتفاع تكاليف التنظيم بشكل كبير. وبعد نتيجة استفتاء كالجاري، تبقى فقط عرض ستوكهولم السويدية وعرض إيطالي مشترك بين ميلانو وكورتينا دامبيتسو. وانسحبت مدن سيون السويسرية وسابورو اليابانية وجراتس النمساوية في وقت سابق هذا العام، بينما استبعدت اللجنة الاولمبية الدولية مدينة أرضروم التركية من السباق الشهر الماضي.

